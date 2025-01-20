"Если Селихов не играет в «Спартаке» даже на сборах, ему лучше найти другую команду в России", приводит слова Камоцци "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось о том, что голкипер московского "Спартака" Александр Селихов не будет вызван на второй зимний сбор команды.
Селихов пополнил состав красно-белых в январе 2017 года, перебравшись из пермского "Амкара". Действующее соглашение 30-летнего вратаря с клубом рассчитано до июня этого года и включает возможность продления еще на один сезон. В текущем сезоне Селихов принял участие в восьми матчах за "Спартак" в Кубке России и ни разу не выходил на поле в играх РПЛ.
Камоцци: Селихову лучше найти другую команду в России
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал ситуацию с вратарем красно-белых Александром Селиховым.
Фото: сборная России