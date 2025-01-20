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Кавазашвили: никто из молодых вратарей ЦСКА не будет играть, пока в воротах стоит Акинфеев

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о позиции вратаря в московском ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Школа вратарей ЦСКА — это прекрасная школа, где воспитывают очень качественных молодых голкиперов. Но никто из них не будет играть, пока в воротах стоит Акинфеев. Вообще я считаю, что руководство ЦСКА само должно быть заинтересованно в том, чтобы своих талантливых и молодых вратарей отдавать в аренду в другие клубы, где они будут играть, чтобы их потом можно было вернуть по необходимости", — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

38-летний вратарь Игорь Акинфеев всю свою профессиональную карьеру выступает в составе московского ЦСКА. На данный момент на его счету в составе "армейцев" 784 официальных матча, в которых он 325 раз отстоял "на ноль" и всего пропустил 710 голов. Действующий контракт между Акинфеевым и ЦСКА рассчитан на срок до 30 июня 2026 года.

Помимо Акинфеева, в составе ЦСКА в текущем сезоне играл 21-летний голкипер Владислав Тороп, который принял участие в 9 официальных матчах, 7 раз отыграл "на ноль" и всего пропустил 2 гола.

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