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Никита Медведев: готов был остаться в "Ростове", но клуб решил искать другого вратаря

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев рассказал о причинах своего ухода из «Ростова» летом 2024 года.
Фото: ФК "Ростов"
«Наверное, в «Ростове» сочли, что найдут более сильного вратаря. Разговора со мной о контракте так и не состоялось, даже понятийного. Агент с клубом общался, но все было сильно далеко от конкретики. Я хотел и был готов остаться. Ростов — мой дом, те же переезды вообще не смущали», — объяснил Медведев Sport24.

Никита Медведев играл за «Ростов» с 2022 по 2024 год, переходя в команду на правах свободного агента. За этот период он провёл 41 матч, в 16 из которых не пропустил ни одного мяча.

Однако «Ростов» не стал продлевать контракт с 30-летним вратарем, и он перешёл в «Пари НН» также на правах свободного агента. В текущем сезоне Никита уже сыграл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге за «Пари НН», в пяти из которых отстоял на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года, а текущая рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.

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