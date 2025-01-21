"Обляков сто процентов усилит "Динамо". Он универсальный футболист, молодой, стабильный. Для бело-голубых Иван — это усиление. Обляков — один из лидеров ЦСКА, прогрессирует, потому что мы видели, каким он приходил в "армейский" клуб", - приводит слова Граната "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" может потратить полученные за трансфер бразильского хавбека Бителло деньги на приобретение полузащитника московского ЦСКА и сборной России Ивана Облякова.
Действующий контракт Облякова и "армейского" клуба рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 9 миллионов евро.
Владимир Гранат: Обляков сто процентов усилит "Динамо"
Бывший игрок сборной России Владимир Гранат поделился своим мнением о возможном переходе в московское "Динамо" полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.
Фото: ПФК ЦСКА