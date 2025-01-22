Сегодня, 22 января, "Спартак" сообщил об уходе вратаря - стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному соглашению.
- Очень жаль. Рад был играть с тобой в одной команде. Спасибо за всё, что сделал для "Спартака", - написал Зобнин в социальных сетях.
Селихов выступал за "Спартак" с 2017 года. В общей сложности футболист провел за красно-белых 102 матча во всех турнирах. Со "Спартаком" Селихов выигрывал золотые медали РПЛ, а также побеждал в Кубке России и Суперкубке страны.
Селихов в текущем сезоне ни разу не выходил на поле в РПЛ. Голкипер защищал ворота "Спартака" в Кубке России (восемь матчей и семь пропущенных голов).
"Спасибо за все, что сделал для "Спартака". Зобнин попрощался с Селиховым
Капитан "Спартака" Роман Зобнин попрощался с Александром Селиховым.
Фото: ФК "Спартак"