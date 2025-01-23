"Отсутствие в составе Бителло не станет большой потерей для "Динамо". Если трансфер в "Ботафого" состоится, то на эти деньги бело-голубые смогут купить несколько неплохих игроков или одного топового. Он просто почувствовал себя звездой и стал клянчить деньги из "Динамо", - цитирует Бубнова Sportbox.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского "Динамо" Бителло в ближайшее время перейдет в бразильский "Ботафого" за 20 миллионов евро. Бразильские СМИ сообщали, что полузащитник не намерен возвращаться в московский клуб - бразилец отсутствует на зимних сборах команды.
В текущем сезоне Бителло провел за бело-голубых во всех турнирах 21 матч и отметился 1-м забитым мячом и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Бубнов: отсутствие в составе Бителло не станет большой потерей для "Динамо"
Бывший российский футболист Александр Бубнов высказался о возможном уходе Бителло из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"