"Является ли уход Клаудиньо потерей для "Зенита"? На сегодня, учитывая в каком он состоянии, это не потеря. Потому что всем видом он показывал, что пресытился в чемпионате России и хочет сменить обстановку. Даже страну, если быть точнее", - цитирует Пименова Metaratings.
Вчера, 22-го января, петербургский "Зенит" объявил о переходе полузащитника Клаудиньо в катарский "Аль-Садд", предполагаемая сумма трансфера - 20 миллионов евро. Бразилец провел за петербургский клуб во всех турнирах 124 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч и 31 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 17 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.
Пименов: уход Клаудиньо - не потеря для "Зенита"
Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался об уходе Клаудиньо из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"