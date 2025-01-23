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В "Пари НН" высказались о текущих результатах команды

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов оценил текущие результаты команды.
Фото: ФК "Пари НН"
"Нас не устраивает результативная часть, отображенная в турнирной таблице. Мы должны быть выше. Цели у клуба есть, и они требуют от каждого члена клуба следовать им. Мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы добиваться поставленных целей", - цитирует Мелик-Гусейнова "СЭ".

После 18-ти сыгранных туров "Пари НН" располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России нижегородцы сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном", который занимает 9-е место в таблице с 22-мя очками.

Напомним, что команда Виктора Гончаренко вылетела из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе турнира. Волжане играли в одном квартете с "Краснодаром", грозненским "Ахматом" и московским ЦСКА.

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