«Динамо» и «Ростов» не могут согласовать сумму потенциального трансфера хавбека желто-синих Данила Глебова, сообщает «СЭ». По данным источника, расстояние между запросом «южан» и предложением столичного клуба слишком велико, что осложняет возможность осуществления перехода в ближайшее время.
Московское «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Марцела Лички 35 очков в 18-ти матчах. Отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет 4 очка.
Данил Глебов выступает за «Ростов» с января 2019-го года. Контракт 25-летнего полузащитника с нынешним клубом действует до лета 2028-го года. В текущем сезоне на счету Глебова 23 матча в РПЛ и Кубке России, где он оформил 1+1 по системе «гол+пас».
«СЭ»: «Динамо» и «Ростов» не могут договориться о сумме трансфера Данила Глебова
Московское «Динамо» столкнулось с трудностями при попытке подписать полузащитник «Ростова» Данила Глебова.
Фото: официальный сайт "Ростова"