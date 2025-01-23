- Селихов - не легенда "Спартака", точно. Он не был в команде на первых ролях. Возраст у него нормальный, он может играть ещё лет 10. Надо знать причины расторжения договора. Может быть, Селихов что-то нарушил, поэтому пришлось расторгнуть с ним контракт, - цитирует Первака Legalbet.
Напомним, красно-белые 22 января сообщили об уходе Селихова. Его контракт с клубом действовал до лета 2025 года, но стороны договорились о досрочном расторжении трудового договора.
Селихов был игроком "Спартака" с 2017 года. Вместе с красно-белыми голкипер выигрывал РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны. Всего Селихов появлялся на поле в футболке "Спартака" в 102 матчах, в которых пропустил 117 голов.
"Спартак" после 18 туров имеет в своем активе 37 баллов и занимает третье место в РПЛ. После зимней паузы красно-белые при своих болельщиках сыграют против "Оренбурга", матч пройдет 2 марта.
Первак: Селихов - точно не легенда "Спартака"
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак прокомментировал решение красно-белых расторгнуть контракт с Александром Селиховым.
Фото: ФК "Спартак"