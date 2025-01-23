- Селихов не такой старый вратарь. Парадокс, что в "Спартаке" остаётся Довбня, но уходит Селихов. Саша многое сделал для клуба, находится в хорошей форме, он моложе, - цитирует Граната "Чемпионат".
22 января "Спартак" официально сообщил о расторжении соглашения с Селиховым по обоюдному соглашению. В СМИ была информация, что голкипер может продолжить карьеру в "Ростове".
Селихов был игроком "Спартака" с 2017 года. В текущем сезоне 30-летний футболист не провел ни одного матча в РПЛ. На счету голкипера восемь игр за "Спартак" в Кубке России, в трех из которых он смог сохранить свои ворота "сухими".
"Спартак" после 18 туров РПЛ имеет в своей копилке 37 баллов и занимает третье место.
Гранат: парадокс, что в "Спартаке" остаётся Довбня, но уходит Селихов
Экс-футболист сборной России Владимир Гранат прокомментировал решение "Спартака" расторгнуть контракт с голкипером Александром Селиховым.
Фото: ФК "Спартак"