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Капитан "Балтики" Осипов: молодые россияне видят переход в "Зенит" способом заработка

Хавбек "Балтики" Александр Осипов ответил на вопрос, зачем молодые российские игроки переходят в "Зенит" при имеющихся там бразильцах.
Фото: ФК "Зенит"
- Возможно, кто-то видит для себя это способом заработка, возможностью обеспечить себя на долгие-долгие годы. Кто-то, возможно, видит вызов самому себе. Может, "Зенит" тебя больше не позовет, а воспользоваться таким шансом хочется хотя бы попробовать.

Осенняя часть текущего розыгрыша российской Премьер-лиги завершилась в декабре прошлого года. "Краснодар" ушел на зимнюю паузу в чемпионате в качестве лидера турнирной таблицы. "Быки" набрали 39 очков и опережают "Зенит", находящийся строчкой ниже, лишь по дополнительным показателям. Топ-3 замыкает столичный "Спартак", набравший на данный момент 37 очков.

В зоны прямого вылета в Первую лигу расположились "Оренбург" и грозненский "Ахмат", в копилке которых 8 и 13 баллов соответственно. В зоне стыковых матчей находятся подмосковные "Химки" и воронежский "Факел".

Источник: "РБ Спорт"

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