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Гасилин: менеджменту "Зенита" большой лайк, опять всех переиграли

Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин высоко оценил работу клуба на трансферном рынке.
Фото: ФК "Зенит"
- Приходит футболист большого уровня, очень качественный и классный. Ценник — тому подтверждение. Думаю, "Зенит" только приобрел от этих трансферов, вовремя продал Клаудиньо. Менеджменту "Зенита" большой лайк, опять всех переиграли. Уверен, что Энрике — стопроцентное подписание.

В минувшую среду, 22 января, "Зенит" официально объявил о трансфере атакующего полузащитника Клаудиньо в катарский клуб "Аль-Садд". 20 января сине-бело-голубые приобрели форварда "Ботафого" и сборной Бразилии Луиса Энрике.

Клаудиньо выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2021 года. В составе "Зенита" хавбек трижды стал чемпионом России, три раза выиграл Суперкубок России и один раз Кубок страны. Всего в активе бразильца 21 гол и 31 ассист в 124 матчах за петербуржцев во всех турнирах.

Источник: "Матч ТВ"

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