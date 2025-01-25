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Радченко: уход Селихова — это потеря для "Спартака"

Бывший игрок сборных СССР и России Дмитрий Радченко высказался об уходе из московского "Спартака" вратаря Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, уход Селихова – это потеря для "Спартака", он очень опытный вратарь, но я думаю, что красно-белые найдут выход из этого положения. Возможно, кто-то из молодых активно прогрессирует. В любом случае, есть ощущение, что "Спартак" серьезно готовится к битве за чемпионство в этом году", - приводит слова Радченко "РБ Спорт".

22 января московский "Спартак" объявил о расторжении по обоюдного согласию сторон контракта с вратарем Александром Селиховым. Голкипер пополнил состав красно-белых в конце 2016 года и с тех пор в общей сложности принял участие в 102 официальных матчах, в которых 30 раз оформил "сухарь", а в остальных матчах всего пропустил 117 голов. Александр Селихов в составе "Спартака" стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

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