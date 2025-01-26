Напомним, сербский футболист уже был в сфере интересов красно-белых во время летнего трансферного окна 2024 года.
Велько Бирманчевич с июня 2023 года выступает в составе пражской "Спарты". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 7,5 млн евро.
В текущем сезоне вингер в составе пражского клуба в общей сложности принял участие в 24 официальных матчах, в которых забил 7 голов, отдал 4 голевые передачи, получил 3 желтые карточки. Кроме того, на его счету на сегодняшний день 11 матчей в составе сборной Сербии.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
"Спартак" может подписать вингера сборной Сербии
По информации СМИ, в списке трансферных интересов московского "Спартака" фигурирует вингер пражской "Спарты" и сборной Сербии Велько Бирманчевич.
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