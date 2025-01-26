"Он должен быть наказан. Но и узнать его позицию... Если у него "чемоданное настроение", то задуматься о том, нужен он команде или нет. Попытаться заинтриговать деньгами? Не знаю. Не все же одинаковые. У одних это есть, у других - нет. Это проблема воспитания. Я думаю, что это индивидуально. Это не может быть какой-то коллективной безответственностью", - заявил Непомнящий.
Ранее стало известно, что бразильский полузащитник "Динамо" Бителло вернулся в команду и присоединился к партнерам по команде на тренировочном сборе в Катаре. Хавбек не вернулся в клуб после отпуска и, как сообщалось, собирался сменить команду. Интерес к 25-летнему футболисту проявляли бразильские клубы, включая "Ботафого".
Бителло выступает за "Динамо" с сентября 2023 года. "Гремио" за трансфер хавбека было заплачено 10 миллионов евро. В первой части текущего сезона на счету Бителло 1+9 по системе "гол+пас" в 15 матчах РПЛ.
Источник: Metaratings
Непомнящий: Бителло должен быть наказан. Это проблема воспитания
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о полузащитнике "Динамо" Бителло.
Фото: официальный сайт "Динамо"