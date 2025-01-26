Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
17:00
ЛестерНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БрентфордНе начат
Астон Вилла
19:30
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
16:00
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
18:15
ХетафеНе начат
Атлетик
20:30
ЛеганесНе начат
Барселона
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Милан
14:30
ПармаНе начат
Удинезе
17:00
РомаНе начат
Лечче
20:00
ИнтерНе начат
Лацио
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
17:30
АйнтрахтНе начат
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
17:00
БрестНе начат
Ланс
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
ЛионНе начат
Тулуза
19:15
МонпельеНе начат
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Непомнящий: Бителло должен быть наказан. Это проблема воспитания

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о полузащитнике "Динамо" Бителло.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Он должен быть наказан. Но и узнать его позицию... Если у него "чемоданное настроение", то задуматься о том, нужен он команде или нет. Попытаться заинтриговать деньгами? Не знаю. Не все же одинаковые. У одних это есть, у других - нет. Это проблема воспитания. Я думаю, что это индивидуально. Это не может быть какой-то коллективной безответственностью", - заявил Непомнящий.

Ранее стало известно, что бразильский полузащитник "Динамо" Бителло вернулся в команду и присоединился к партнерам по команде на тренировочном сборе в Катаре. Хавбек не вернулся в клуб после отпуска и, как сообщалось, собирался сменить команду. Интерес к 25-летнему футболисту проявляли бразильские клубы, включая "Ботафого".

Бителло выступает за "Динамо" с сентября 2023 года. "Гремио" за трансфер хавбека было заплачено 10 миллионов евро. В первой части текущего сезона на счету Бителло 1+9 по системе "гол+пас" в 15 матчах РПЛ.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится