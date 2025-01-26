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Кечинов: "Спартаку" нужно удержать Бабича, пока есть шансы побороться за чемпионство

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о возможном уходе из клуба Срджана Бабича.
Фото: ФК "Спартак"
"У "Спартака" в этом сезоне прекрасные шансы побороться за золотые медали. Пока они есть, нужно оставлять в команде всех ключевых футболистов. Бабич определяет игру в обороне, он лидер "Спартака". Конечно, сейчас нужно его удержать. Если "Спартак" выполнит задачу и заберёт чемпионство, летом можно будет подумать о продаже", - цитирует Кечинова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что центральный защитник московского "Спартака" Срджан Бабич интересен клубам из Саудовской Аравии. Сообщалось, что саудиты готовы предложить за серба 10 миллионов евро, а самому футболисту предложить контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне Срджан Бабич провел за московский "Спартак" во всех турнирах 19 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом".

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