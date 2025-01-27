"Например, вариант с возвращением Зиньковского в те же "Крылья", где он будет получать игровую практику, достаточно приемлемый. А по окончанию сезона все может поменяться, повернуться в другую сторону, особенно если у Антона останется контракт со "Спартаком". То же самое касается и Игнатова - уверен, что клубы РПЛ, которые идут чуть ниже, наверняка хотели бы видеть игроков такого уровня у себя в составе", - поделился Шишкин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что атакующие полузащитники "Спартака" Антон Зиньковский и Михаил Игнатов могут сменить команду в зимнее трансферное окно. Зиньковский в текущем сезоне всего семь раз появлялся на поле в матчах РПЛ в составе "Спартака". Еще шесть раз полузащитник принимал участие в матчах Кубка России. На его счету три результативные передачи.
Михаил Игнатов, в свою очередь, сыграл всего в трех матчах "Спартака" в РПЛ и шесть раз вышел в красно-белой футболке в матчах Кубка России. Результативными действиями футболист не отметился.
Михаил Игнатов является выпускником Академии "Спартака", в которую перебрался из Академии ЦСКА в 2015 году. Антон Зиньковский перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" летом 2022 года за 3.2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Шишкин: возвращение Зиньковского из "Спартака" в "Крылья Советов" будет приемлемым вариантом
Экс-защитник "Спартака" Роман Шишкин порассуждал о путях развития карьер игроков красно-белых, которые не проходят в основу клуба.
Фото: официальный сайт РПЛ