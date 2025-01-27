Ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб из Саудовской Аравии заинтересован в трансфере 28-летнего футболиста и готов заплатить за него 10 миллионов евро. Кроме того, сам серб готов рассмотреть достойные предложения о переходе.
Срджан Бабич выступает за "Спартак" с августа 2023 года. Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского защитника в 6 миллионов евро. В текущем сезоне Бабич принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 6 жёлтых карточек.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Спартак" не намерен расставаться с Бабичем
По информации СМИ, московский "Спартак" на данный момент не собирается прекращать сотрудничество с центральным защитником сборной Сербии Срджаном Бабичем.
Фото: ФК "Спартак"