"Зенит" планирует подписать крайнего защитника московского "Локомотива" Александра Сильянова зимой. Как сообщает "Чемпионат", сине-бело-голубые уже начали переговоры со столичным клубом о трансфере игрока. Напомним, Сильянов перебрался в "Локомотив" в 18 лет из молодежной команды ЦСКА.
В текущем сезоне на счету Александра Сильянова 24 матча за "Локо" в РПЛ и Кубке России. Результативными действиями 23-летний правый защитник не отмечался. 27 января пресс-служба "Зенита" сообщила, что правый защитник команды Вячеслав Караваев пропустит остаток сезона из-за травмы ахилла.
"Чемпионат": "Зенит" начал переговоры по трансферу защитника "Локомотива" Александра Сильянова
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов может перебраться в "Зенит" в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Локомотива"