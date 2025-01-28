- Верим ли мы в чемпионство "Краснодара"? Конечно же, верим. Я вижу это по каждому футболисту и по той атмосфере, которая есть в команде. У нас должен быть дух победителя. У нас всё есть, чтобы порадовать наших болельщиков и наш город, - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".
"Краснодар" в 18 турах РПЛ одержал 11 побед и потерпел одно поражение, в шести матчах "быки" поделили очки с соперниками. "Краснодар" имеет в своем активе 39 очков и возглавляет таблицу чемпионата России. В тройку лидеров также входят "Зенит" (39) и "Спартак" (37).
"Краснодар" в первом матче после зимней паузы на своем поле примет "Крылья Советов", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта, начало игры запланировано на 19:30 мск.
Мусаев оценил шансы "Краснодара" на чемпионство
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос о шансах клуба на золотые медали по итогам сезона РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"