"Считаю ли Илича топ-игроком? Его хочет "Спартак". Судя по тому, сколько он стоит и учитывая, что Иван заиграл в Италии на серьезном уровне, в отличие от того же Миранчука, наверное, он уровнем повыше него", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" близок к подписанию полузащитника "Торино" Ивана Илича. Сербский хавбек прошел молодежные команды "Црвены Звезды" и "Манчестер Сити", а во взрослом футболе выступал за нидерландский НАК, а также итальянские "Верону" и "Торино". Всего на его счету 9 голов и 10 передач в 129 матчах в Серии А.
Воспитанник "Локомотива" Алексей Миранчук чуть меньше четырех лет - с сентября 2020 года по июль 2024. Россиянин выступал за "Аталанту", а сезон 2022/23 провел в аренде в "Торино". С лета прошлого года Миранчук выступает в МЛС за клуб "Атланта Юнайтед". В Серии А Миранчук сыграл 100 игр, забил 13 голов и 18 раз результативно ассистировал партнерам.
Агент Сафонов - об интересе "Спартака" к Иличу: он заиграл в Италии, в отличие от того же Миранчука
Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил полузащитника "Торино" Ивана Илича с игроком сборной России Алексеем Миранчуком.
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