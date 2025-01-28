"Соболев и до этого забивал в товарищеских матчах. Это не гарантирует автоматически ему места в стартовом составе "Зенита" весной. Единственное, что может сложиться, - это тяжелая травма Славы Караваева. Если раньше это была российская позиция, то сейчас травма обязывает клуб либо искать российского защитника, либо использовать там Мантуана или Эраковича. Это повлечет использование россиянина впереди. Это может быть как Мостовой, так Глушенков или Соболев. "Зениту" есть над чем подумать", - заявил Генич.
Нападающий Александр Соболев перебрался в санкт-петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в августе прошлого года. Сумма сделки составила 10 миллионов евро. В первой части сезона нападающий провел за новый клуб 11 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. При этом Соболев забил два гола в пяти матчах Кубка России.
Правый защитник "Зенита" Вячеслав Караваев получил травму ахилла на сборах. Официальный сайт сине-бело-голубых сообщил, что игрок выбыл до конца сезона. Напомним, лимит на легионеров обязывает клубы РПЛ одновременно выпускать на поле трех россиян в матчах чемпионата.
Источник: Матч ТВ
Константин Генич предположил, что Соболев получит больше игровых минут в "Зените" после травмы защитника Караваева
Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, за счет чего форвард "Зенита" Александр Соболев может получить больше игрового времени в клубе.
Фото: YouTube-канал "Коммент.Шоу"