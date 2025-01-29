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Sport24: тренер "Торино" дал разрешение на трансфер Илича в "Спартак" за 15 млн евро

По информации СМИ, главный тренер итальянского "Торино" Паоло Ваноли дал разрешение на трансфер сербского полузащитника Ивана Илича в московский "Спартак".
Фото: ФК "Торино"
Сообщается, что сумма компенсации за переход хавбека может составить около 15 миллионов евро, а срок контракта - четыре года. Важными факторами в трансфере игрока сборной Сербии стали его общение с главным тренером красно-белых Станковичем, его ассистентом Сакичем и новым спортивным директором Кахигао.

Кроме того, "Спартак" получил от "Торино" медицинскую карту 23-летнего футболиста с характером его повреждения серба. Ожидается, что хавбек может быть готов к концу второго сбора команды в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник: Sport24

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