Сообщается, что сумма компенсации за переход хавбека может составить около 15 миллионов евро, а срок контракта - четыре года. Важными факторами в трансфере игрока сборной Сербии стали его общение с главным тренером красно-белых Станковичем, его ассистентом Сакичем и новым спортивным директором Кахигао.
Кроме того, "Спартак" получил от "Торино" медицинскую карту 23-летнего футболиста с характером его повреждения серба. Ожидается, что хавбек может быть готов к концу второго сбора команды в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник: Sport24
Sport24: тренер "Торино" дал разрешение на трансфер Илича в "Спартак" за 15 млн евро
По информации СМИ, главный тренер итальянского "Торино" Паоло Ваноли дал разрешение на трансфер сербского полузащитника Ивана Илича в московский "Спартак".
Фото: ФК "Торино"