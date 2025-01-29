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Семшов: на месте Лички, я бы не оставил Бителло в "Динамо"

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о ситуации с бразильским полузащитником московского "Динамо" Бителло.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Если бы я был на месте Лички, я бы не оставил Бителло в команде. То, что он вернулся, — показатель того, чтобы неповадно было другим легионерам так поступать: "У нас здесь такое не пройдет". Хотите уйти? Все должно быть по нормам и законам. "Динамо" молодцы, что настояли на возвращении Бителло. А если он сам не хочет здесь играть, то смысл на него рассчитывать Личке? Команде нужен игрок, который будет играть с душой и сердцем", - приводит слова Семшова "СЭ".

Напомним, бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло после отпуска в начале января не вернулся в расположение команды для прохождения медосмотра и зимних учебно-тренировочных сборов. Затем появилась информация, что хавбек согласовал условия личного контракта с бразильский "Ботафого", который вступил в переговоры с бело-голубыми о переходе футболиста.

Стороны не сумели достичь договорённости, и игрок 26 января вернулся в расположение "Динамо".

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