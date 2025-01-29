"Не верю в уход Файзуллаева в Европу этой зимой. Он провел довольно тускло первую часть сезона. В прошлом розыгрыше РПЛ Абосс смотрелся ярче. Думаю, сейчас Файзуллаев неинтересен европейским клубам, он сбавил", - приводит слова Пономарёва "РБ Спорт".
Полузащитник Аббосбек Файзуллаев выступает за московский ЦСКА с августа 2023 года. Его действующий контракт с "армейским" клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 8 миллионов евро.
В текущем сезоне игрок сборной Узбекистана в составе ЦСКА в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 6 голевых передач, получил 1 жёлтую карточку.
Пономарёв оценил вероятность ухода Файзуллаева из ЦСКА этой зимой
Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев поделился своим мнением о возможности ухода узбекского полузащитника "армейцев" Аббосбека Файзуллаева из клуба этой зимой.
Фото: ПФК ЦСКА