"Акрон" больше других новичков понравился по качеству игры. Играли в свой футбол. Не закрывались в обороне, атаковали. Мне кажется, у них были психологические проблемы с матчах с командами, которые выше них в турнирной таблице. В матчах с теми, кто ниже, все шло хорошо", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Тольяттинский "Акрон" является дебютантом высшего дивизиона чемпионата России по футболу. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Заура Тедеева в 18 матчах набрали 22 очка, которые позволяют команде занимать девятое место в турнирной таблице. Причём отрыв от зоны прямого вылета на данный момент составляет 9 очков.
Радимов предположил наличие психологических проблем у игроков "Акрона"
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о выступлении в первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги тольяттинского "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"