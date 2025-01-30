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Спортивный директор "Пари НН" - об интересе "Хетафе" к Боселли: клуб нужно заинтересовать весомым предложением

Спортивный директор нижегородского "Пари НН" Александр Удальцов высказался о возможном уходе из клуба вингера Хуана Боселли.
Фото: официальный сайт "Пари НН"
"К Боселли проявляют интерес несколько клубов. Он один из лидеров "Пари НН". Пока мы не получали официальных предложений о трансфере от кого-либо. С учетом статуса игрока, клуб нужно заинтересовать реально весомым и серьёзным предложением, чтобы мы приняли решение о трансфере Боселли. Пока такого предложения у нас нет", - поделился Удальцов.

Ранее в прессе появилась информация о том, что клуб испанской Ла Лиги "Хетафе" заинтересован в подписании уругвайского вингера "Пари НН" Хуана Боселли. Сообщалось, что "Хетафе" сделал нижегородцам официальное предложение о покупке Боселли. Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 900 тысяч евро.

Боселли выступает за "Пари НН" с сентября 2023 года. В российский клуб он перебрался из португальского "Жил Висенте" за 200 тысяч евро. В текущем сезоне в активе уругвайца 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он оформил 5+1 по системе "гол+пас".

Источник: Metaratings

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