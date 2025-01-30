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Березовский: Сперцяну нужно повариться в другом топовом чемпионате

Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский высказал мнение, что Эдуарду Сперцяну пора попробовать себя в другом чемпионате.
Фото: ФК "Краснодар"
«Мне кажется, Сперцяну давно пора уехать, но наверное, не все зависит от него. Президент клуба относится к нему с очень большой симпатией и знает, какой это сильный игрок, мечтает стать чемпионом. Поэтому Галицкого тоже можно понять. А так, для развития Сперцяна было бы лучше, если бы он поварился в другом топовом чемпионате, для него это стало бы определенным вызовом», — цитирует Березовского «РБ Спорт».

Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне он исполняет обязанности капитана команды. За свою карьеру в первой команде он провёл 133 матча, в которых забил 39 голов и отдал 28 результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а текущая рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в переходе полузащитника были заинтересованы такие клубы, как «Ювентус», «Аякс» и «Аталанта».

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