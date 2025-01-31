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Градиленко: опыт Станковича поможет "Спартаку" стать чемпионом

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Градиленко прокомментировал шансы красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
«Краснодар» — хорошая команда, но я не верю в Мусаева. Почему-то нет уверенности, что он тренер-чемпион. Не знаю, какой тренер Станкович, но как становиться чемпионом, хоть игроком, хоть тренером, он знает, опыт есть! Поэтому чемпионство «Спартака» может случиться. Надеюсь, руководство «Краснодара» не обидится на мою оценку», — цитирует Градиленко «Чемпионат».

Первый матч после возобновления Российской Премьер-Лиги «Спартак» проведёт на стадионе «Лукойл-Арена» против «Оренбурга». «Краснодар» же на своей домашней арене примет «Крылья Советов».

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