«Краснодар» — хорошая команда, но я не верю в Мусаева. Почему-то нет уверенности, что он тренер-чемпион. Не знаю, какой тренер Станкович, но как становиться чемпионом, хоть игроком, хоть тренером, он знает, опыт есть! Поэтому чемпионство «Спартака» может случиться. Надеюсь, руководство «Краснодара» не обидится на мою оценку», — цитирует Градиленко «Чемпионат».
Первый матч после возобновления Российской Премьер-Лиги «Спартак» проведёт на стадионе «Лукойл-Арена» против «Оренбурга». «Краснодар» же на своей домашней арене примет «Крылья Советов».
Градиленко: опыт Станковича поможет "Спартаку" стать чемпионом
Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Градиленко прокомментировал шансы красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"