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Шешуков - о переходе Помазуна в "Спартак": второй вратарь должен быть равноценен первому

Экс-игрок "Спартака" Александр Шешуков высказался о возможном переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА
"Второй вратарь должен быть равноценен первому. Если, не дай бог, травма, да и те же игры на Кубок, он должен страховать. Максименко полезна конкуренция. Это позволяет тренироваться на максимуме, не давать спуску и быть в игровом тонусе. Это позволяет чувствовать, что, если я дам себе слабинку, есть второй вратарь, который тоже хочет играть больше", - цитирует Шешукова "Чемпионат".

В текущем сезоне Илья Помазун не провел ни одного матча за московский ЦСКА - главный тренер команды Марко Николич отстранил голкипера от работы с основной командой из-за того, что вратарь в интервью допустил свой переход в московский "Спартак". Ранее в СМИ появилась информация, что Помазуном активно интересуются красно-белые и могут оформить трансфер уже этой зимой.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. Красно-белые занимают третье место в таблице с 37-ю очками в своем активе.

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