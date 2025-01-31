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Боярский: не теряю надежду на чемпионство "Зенита"

Известный артист Михаил Боярский выразил надежду, что петербургскому "Зениту" удастся выиграть золотые медали РПЛ по итогам сезона.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Никогда не теряю надежду на чемпионство "Зенита", хотя ситуация турбулентная. У многих команд одинаковое количество очков, так что придётся побороться, - цитирует Боярского "Чемпионат".

"Зенит" в 18 турах РПЛ одержал 12 побед и потерпел три поражения, в трех матчах коллектив Сергея Семака поделил очки с соперниками. "Зенит" с 39 баллами в активе занимает второе место в таблице.

В первом матче после зимней паузы "Зенит" на своем поле встретится с ЦСКА, матч 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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