Как передает источник, в Федерации футбола Армении рассматривают кандидатуру Юрана на пост главного тренера национальной команды. На данный момент Армению с приставкой и.о тренирует Сурен Чахалян.
Юран за свою тренерскую карьеру работал в "Балтике", "Химках", армянской "Мике", "Пари НН" и в нескольких других командах.
Из нижегородского "Пари НН" российский специалист был уволен 29 апреля 2024 года после поражения со счетом 1:5 от "Ахмата". На данный момент Юран находится без клуба.
Источник: "РБ Спорт"
Юран может возглавить сборную Армении
Экс-главный тренер "Химок" и "Пари НН" Сергей Юран может возглавить сборную Армении.
Фото: ФК "Пари НН"