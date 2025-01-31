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Юран может возглавить сборную Армении

Экс-главный тренер "Химок" и "Пари НН" Сергей Юран может возглавить сборную Армении.
Фото: ФК "Пари НН"
Как передает источник, в Федерации футбола Армении рассматривают кандидатуру Юрана на пост главного тренера национальной команды. На данный момент Армению с приставкой и.о тренирует Сурен Чахалян.

Юран за свою тренерскую карьеру работал в "Балтике", "Химках", армянской "Мике", "Пари НН" и в нескольких других командах.

Из нижегородского "Пари НН" российский специалист был уволен 29 апреля 2024 года после поражения со счетом 1:5 от "Ахмата". На данный момент Юран находится без клуба.

Источник: "РБ Спорт"

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