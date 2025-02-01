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Агент Николсона: с большим уважением относимся к "Спартаку" и Станковичу

Агент форварда "Спартака" Шамара Николсона Ненад Протега рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Спартак"
"Можно ли тогда утверждать, что зимой Шамар точно не покинет команду? Да. Мы с первого дня с большим уважением относимся к клубу. С таким же уважением мы относимся и к тренеру Деяну Станковичу", - цитирует агента "Матч ТВ".

Напомним, ранее центральный нападающий Шамар Николсон заявил, что он сосредоточен на выступлении за московский "Спартак" и хочет остаться в клубе.

Николсон перебрался в Россию в 2022 году. В составе стал игроком красно-белых он сыграл 57 матчей и забил 16 мячей. Контракт форварда действует до лета 2026 года. В этом сезоне ямайский футболист оформил 4+2 по системе гол плюс пас в 14 играх за "Спартак" во всех турнирах.

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