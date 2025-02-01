"Химки" не оповещали Глушакова о прекращении сотрудничества. Экс-игрок сборной России узнал об этом из новостей", - сообщает источник Sport24.
Сегодня, 1-го февраля, подмосковные "Химки" объявили об уходе Дениса Глушакова на правах свободного агента.
В текущем сезоне Денис Глушаков провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего игрока в 100 тысяч евро. Ранее полузащитник выступал за московский "Спартак", "Локомотив", "Пари НН", грозненский "Ахмат" и армянский "Урарту".
После 18-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 16-ю набранными очками.
Sport24: "Химки" не уведомляли Глушакова о расторжении контракта
Подмосковные "Химки" не уведомили полузащитника Дениса Глушакова о прекращении сотрдничества.
Фото: ФК "Химки"