"Когда в "Спартак"? Не знаю, брат, не знаю. Но я очень хочу", - цитирует Промеса "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что на матче "Дубай Юнайтед", за который на данный момент выступает Квинси Промес, присутствует спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао и генеральный директор красно-белых Олег Малышев.
На счету голландца 235 матчей в составе красно-белых, 114 забитых мячей и 59 результативных передач. Нападающий является чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.
Промес: очень хочу вернуться в "Спартак"
Нападающий Квинси Промес заявил о желании вернуться в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"