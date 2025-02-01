"Насколько нам известно, между двумя клубами существует принципиальная договоренность и ведутся переговоры. Некоторые детали еще предстоит уладить", - приводит слова Эстевес "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Брага" и "Зенит" договорились о переходе в российский клуб 25-летнего уругвайского полузащитника Родриго Саласара. Действующий контракт игрока с португальским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.
В Португалии рассказали о переговорах "Зенита" и "Браги" по трансферу Саласара
Португальский журналист издания "O Jogo" София Эстевес высказалась о переговорах "Браги" и петербургского "Зенита" по поводу возможного перехода в российский клуб полузащитника Родриго Саласара.
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