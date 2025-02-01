"Если Илич за такие деньги не забьет как минимум десять голов и не отдаст 15 передач в нашем чемпионате, тогда грош ему цена. Но я уверен, что это не произойдет, потому что он не игрок атаки. Что касается травм, то если он выйдет, забьет три мяча и четыре отдаст, а затем получит травму, то ничего страшного. Когда восстановится, снова три забьет, четыре отдаст. Но за такую сумму Илич должен выходить и сразу показывать свой уровень", - приводит слова Мостового Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" близок к подписанию 23-летнего полузащитника сборной Сербии и итальянского "Торино" Ивана Илича. Сообщается, что сумма компенсации может составить 17-18 миллионов евро, а контракт с хавбеком может быть заключён на срок четыре года.
В текущем сезоне Илич в составе "Торино" принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 18 миллионов евро. Его действующее соглашение с командой из Серии А рассчитано на срок до 30 июня 2027 года.
Мостовой: если Илич за такие деньги в РПЛ не забьет 10 голов и не отдаст 15 передач, тогда грош ему цена
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе в московский "Спартак" сербского полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича.
Фото: Global Look Press