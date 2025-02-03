По информации журналиста Рафаэль «Зенит» повысил свое предложение по правому защитнику «Фламенго» Уэсли до 30 миллионов евро. Петербургский клуб намерен подписать 21-летнего бразильца «любой ценой».
Ранее «Фламенго» отказался продавать игрока за 25 миллионов евро, но «Зенит» не собирается отступать и продолжает переговоры.
Уэсли провёл за «Фламенго» 110 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.
СМИ: "Зенит" готов предложить €30 млн за Уэсли после отказа "Фламенго"
Петербургский «Зенит» готов повысить свое предложение за 21-летнего правого защитника «Фламенго» Уэсли.
Фото: IMAGO