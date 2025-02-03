Sabah: "Зенит" возобновляет попытки подписать Фернандеша, предложив €15 млн

Зенит » предложил 15 миллионов евро за португальского полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша.

Фото: ФК "Бешикташ"

По информации Sabah петербуржцы снова пытаются подписать игрока, с которым не удалось договориться летом. Руководство «Бешикташа» готово рассматривать трансфер игрока, но только за сумму не менее 20 миллионов евро.



Жедсон Фернандеш присоединился к турецкому клубу в июле 2022 года, перейдя из «Бенфики» за 6 миллионов евро. В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость португальского полузащитника составляет 17 миллионов евро.