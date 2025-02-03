Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ЛациоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
Ахмат
17:30
Арсенал ТулаНе начат

Sabah: "Зенит" возобновляет попытки подписать Фернандеша, предложив €15 млн

«Зенит» предложил 15 миллионов евро за португальского полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Бешикташ"
По информации Sabah петербуржцы снова пытаются подписать игрока, с которым не удалось договориться летом. Руководство «Бешикташа» готово рассматривать трансфер игрока, но только за сумму не менее 20 миллионов евро.

Жедсон Фернандеш присоединился к турецкому клубу в июле 2022 года, перейдя из «Бенфики» за 6 миллионов евро. В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость португальского полузащитника составляет 17 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится