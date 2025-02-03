"В Бразилии писали вещи, о которых вы упомянули. Да, действительно, было несколько контактов с людьми, которые занимаются моей карьерой. Сейчас, конечно, остаюсь в "Краснодаре". Мне здесь нравится, я адаптировался. У меня контракт до 2026 года, поэтому буду продолжать поддерживать фокус на клубе, на остатке сезона", - цитирует Са Metaratings.
Этой зимой появилась информация, что нападающий "Краснодара" Виктор Са интересен бразильским клубам. В текущем сезоне Са провел за южан во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего бразильца в 3 миллиона евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".
Нападающий Виктор Са: сейчас, конечно, остаюсь в "Краснодаре"
Нападающий "Краснодара" Виктор Са рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Краснодар"