"Помазун в ЦСКА сколько матчей сыграл? Многих спроси, они не знают, где он играл. В "Урале", да? Так что переход в "Спартак" — это нормально, особенно учитывая уход Селихова. Я говорил, что они будут искать варианты. Для Помазуна вообще отлично в "Спартак" прийти, ни фига себе. В "Спартак" два раза не приглашают", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Вчера, 2-го февраля, московский "Спартак" объявил о подписании голкипера Ильи Помазуна, российский вратарь заключил контракт с красно-белыми до лета 2027 года. Ранее "Спартак" объявил об уходе на правах свободного агента голкипера Александра Селихова.
Помазун выступал за московский ЦСКА и екатеринбургский "Урал". На счету голкипера 105 матчей в Российской Премьер-Лиге, 144 пропущенных мяча и 26 встреч "на ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,2 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 37-ю набранными очками.
Мостовой: для Помазуна вообще отлично в "Спартак" прийти, ни фига себе
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о переходе Ильи Помазуна в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"