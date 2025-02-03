"У всех тренеров разные подходы. Деян не исключение. У нас больше через игры. Думаю, что мы не много бегаем — всё очень интенсивно, через футбол. Наверное, в этом отличие Станковича. Если с прошлыми тренерами у нас было много беговой работы, то с Деяном — больше футбола, но очень интенсивного", - цитирует Чернова "Чемпионат".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист был главным тренером венгерского "Ференцвароша" и сербской "Црвены Звезды". После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.
Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Защитник "Спартака" Чернов оценил сборы со Станковичем
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о сборах с Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"