Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ЛациоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Ахмат
3 - 1 3 1
Арсенал ТулаЗавершен

Защитник "Спартака" Чернов оценил сборы со Станковичем

Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о сборах с Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"
"У всех тренеров разные подходы. Деян не исключение. У нас больше через игры. Думаю, что мы не много бегаем — всё очень интенсивно, через футбол. Наверное, в этом отличие Станковича. Если с прошлыми тренерами у нас было много беговой работы, то с Деяном — больше футбола, но очень интенсивного", - цитирует Чернова "Чемпионат".

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист был главным тренером венгерского "Ференцвароша" и сербской "Црвены Звезды". После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.

Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится