"Как я понимаю, АЕК И "Спартак" финализируют сделку по Гарсии за 20 миллионов евро. Это очень сильный игрок, но, мне кажется, сумма слишком большая. Отличная сделка для АЕКа, клуб может быть доволен", - приводит слова Папамакариоса "Евро-Футбол.Ру".
По информации СМИ, московский "Спартак" близок к трансферу 27-летнего тринидадского нападающего афинского АЕКа Леви Гарсии. Сумма компенсации за переход футболиста составит 20 млн евро включая бонусы. Срок контракта между нападающим и клубом будет рассчитан на 3,5 года.
Леви Гарсия в сезоне-2024/25 принял участие в 22 матчах, забил 10 голов, отдал 3 голевые передачи. По оценке интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 15 млн евро.
"Сумма слишком большая". Греческий журналист оценил возможный трансфер Гарсии из АЕКа в "Спартак"
Греческий журналист Теодорос Папамакариос поделился своим мнением о возможном переходе в московский "Спартак" тринидадского нападающего афинского АЕКа Леви Гарсии.
Фото: ФК АЕК