«Абена хочет остаться в клубе и бороться. Не волнуйтесь, он будет убивать. Никто не знает, насколько Миенти хорош», — заявил агент игрока «СЭ».
В текущем сезоне Абена провел 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах. 30-летний защитник перешёл в московский клуб летом из «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость суринамского футболиста составляет 800 тысяч евро.
Агент Абены: Миенти хочет остаться в "Спартаке" и бороться
Представитель защитника «Спартака» Миенти Абены Менно Грунвельд прокомментировал ситуацию вокруг будущего игрока.
Фото: ФК "Спартак"