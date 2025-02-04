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Овчинников: да какой Малком россиянин! Я же не тупой баобаб, чтобы считать его соотечественником

Футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о бывшем нападающем петербургского "Зенита" Малкоме.
Фото: ФК "Зенит"
"Да какой Малком россиянин! Не считаю его за своего соотечественника. Я же не совсем тупой! Я не баобаб. Очень негативно отношусь к такой выдаче российских паспортов. Уверен, что в клубах на 99% относятся к этому вопросу по-другому, понятно почему. Бесит их отношение к российскому футболу. Сначала эти иностранцы бегают, как шёлковые мармеладки. Когда их сытно накормят, они начинают борзеть. Они все такие на 90%", - приводит слова Овчинникова Legalbet.

Бразильский нападающий Малком выступал за петербургский "Зенит" с августа 2019 года до июля 2023 года. За это время футболист в общей сложности принял участие в 109 официальных матчах, забил 42 гола, отдал 24 голевые передачи, получил 7 желтых и 1 прямую красную карточки. Кроме того, Малком в составе "Зенита" 4 раза становился чемпионом России, 4 раза - обладателем Суперкубка России и 1 раз - обладателем Кубка России.

В феврале 2023 года Малком в соответствии с указом Президента РФ был принят в российское гражданство.

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