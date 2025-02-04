"Стычка с игроками "Краснодара"? Они мерзкие! Ты видел, что они говорят? "Puta madre" (Сын легкодоступной женщины - прим.) Черти они! Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: "Puta madre". Что я им ответил? Нецензурно", - цитирует Лунева "РБ Спорт".
"Краснодар" и "Динамо" встречались в товарищеском матче в рамках Зимнего Кубка РПЛ. Минимальную победу благодаря голу колумбийца Джона Кордобы на 61-й минуте одержали "горожане". За несколько минут до гола между футболистами произошла стычка. Защитник "Краснодара" Витор Тормена грубо сфолил против форварда москвичей Дениса Бокова.
Витор Тормена за нарушение правил получил прямую красную карточку. Андрей Лунев после массового столкновения с игроками "Краснодара" удостоился желтой карточки.
Лунев - об игроках "Краснодара": они мерзкие! Ты видел, что они говорят? Черти они!
Вратарь "Динамо" Андрей Лунев прокомментировал стычку с игроками "Краснодара" во время матча Зимнего Кубка РПЛ в ОАЭ.
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте