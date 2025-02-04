«Я не хочу говорить о слухах о возможном моем уходе из клуба. Хочу ли я остаться в ЦСКА? Я уже много раз говорил, что все эти вопросы нужно адресовать клубу. У меня есть еще пять месяцев контракта, посмотрим, что будет завтра, в футболе никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. С ЦСКА мы не начинали переговоров о продлении контракта», — цитирует Зделара ТАСС.
Ранее британские СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны шотландского «Рейнджерс».
Саша Зделар присоединился к ЦСКА в июле 2022 года, перейдя из «Партизана» за 500 тысяч евро. За это время сербский полузащитник успел сыграть 96 матчей за ЦСКА, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего игрока составляет 4 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона.
В обоих матчах Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги, против «Ростова» и «Зенита», Зделар выходил на поле с первых минут.
Зделар: ЦСКА пока не предлагал мне новый контракт
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что клуб пока не начинал с ним переговоров о продлении контракта, который истекает летом 2025 года.
Фото: ФК ЦСКА