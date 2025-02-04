«Претензий к Бителло у команды нет. Все нормально. Извинился ли он? Я не слышал», — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».
Напомним, что бразильский футболист, который не вернулся в команду вовремя после зимнего отпуска и планировал перейти в «Ботафого», позже согласился вернуться в расположение клуба, выполнив условия контракта.
Сегодня стало известно, что футбольный клуб «Ботафого» откажется от возможного трансфера 25-летнего полузащитника из-за того, что стороны не смогли договориться о структуре выплат за игрока. А главный тренер «Динамо» Марцел Личка выразил надежду, что полузащитник продолжит выступать за клуб во второй части сезона.
Также сообщается, что за опоздание на сборы Бителло грозит штраф на месячную зарплату.
Нападающий "Динамо" Тюкавин: извинился ли Бителло перед командой? Я не слышал
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о ситуации с полузащитником Бителло.
Фото: ФК "Динамо"