«Верона» проявила большой интерес к Роше. Есть также интерес от клубов Ближнего Востока. ЦСКА отклонил предложение итальянского клуба, потому что оно не покрывало их цели. ЦСКА рассматривает возможность продажи Роши в случае хорошего предложения. Однако Виллиан чувствует себя хорошо, он будет счастлив при любом исходе: останется в ЦСКА или уйдет», — завил источник в беседе с «СЭ».
Виллиан Роша, бразильский защитник, выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. За это время он провёл 87 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 6 миллионов евро. Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге открыто до 20 февраля.
В составе «армейцев» Роша стал обладателем Кубка России в 2023 году.
После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко.
Источник: ЦСКА рассматривает возможность продажи Роши в случае хорошего предложения
Московский ЦСКА рассматривает возможность продажи защитника Виллиана Роши в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК ЦСКА