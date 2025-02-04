Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Ньюкасл
23:00
АрсеналНе начат

Кубок Испании

Новости
Леганес
23:00
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Милан
23:00
РомаНе начат

Кубок Германии

Новости
Байер
22:45
КёльнНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат
Химки
16:00
Динамо МхНе начат
Нижний Новгород
17:00
КайратНе начат
Оренбург
17:00
ЧерноморецНе начат

Источник: ЦСКА рассматривает возможность продажи Роши в случае хорошего предложения

Московский ЦСКА рассматривает возможность продажи защитника Виллиана Роши в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК ЦСКА
«Верона» проявила большой интерес к Роше. Есть также интерес от клубов Ближнего Востока. ЦСКА отклонил предложение итальянского клуба, потому что оно не покрывало их цели. ЦСКА рассматривает возможность продажи Роши в случае хорошего предложения. Однако Виллиан чувствует себя хорошо, он будет счастлив при любом исходе: останется в ЦСКА или уйдет», — завил источник в беседе с «СЭ».

Виллиан Роша, бразильский защитник, выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. За это время он провёл 87 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 6 миллионов евро. Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге открыто до 20 февраля.

В составе «армейцев» Роша стал обладателем Кубка России в 2023 году.

После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится